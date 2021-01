Champions, verso Sky e Mediaset i diritti Champions per le restanti 121 partite (Di giovedì 14 gennaio 2021) verso Sky e Mediaset t i pacchetti più consistenti dei diritti audiovisivi per trasmettere la Champions League 2021-24, competizione che vedrà anche l'esordio di Prime Video di Amazon con i 16 migliori match dei turni del mercoledì sera e la Supercoppa europea. Se l'assegnazione ad Amazon è già stata ufficializzata a dicembre, secondo quanto risulta a Radiocor, è in arrivo a breve l'attribuzione degli altri pacchetti di diritti: Sky... Leggi su digital-news (Di giovedì 14 gennaio 2021)Sky et i pacchetti più consistenti deiaudiovisivi per trasmettere laLeague 2021-24, competizione che vedrà anche l'esordio di Prime Video di Amazon con i 16 migliori match dei turni del mercoledì sera e la Supercoppa europea. Se l'assegnazione ad Amazon è già stata ufficializzata a dicembre, secondo quanto risulta a Radiocor, è in arrivo a breve l'attribuzione degli altri pacchetti di: Sky...

Ultime Notizie dalla rete : Champions verso ***Calcio: verso Sky e Mediaset i diritti Champions su 121 match dal 2021 - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Gareth Bale, dalla rovesciata di Kiev alla panchina nel ‘suo’ Tottenham

Gareth Bale ha avuto un calo verticale, in questa seconda fase della sua carriera, il ritorno al Tottenham non ha dato gli effetti sperati.

Fortitudo Bologna mercato: Happ verso Sassari

La trattaiva è già in dirittura di arrivo. Ma anche Palumbo potrebbe lasciare Bologna Bologna, 14 gennaio 2021 – Alle spalle la sfida di Champions contro i turchi del Pinar Karsiyaka, la Fortitudo vol ...

