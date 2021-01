Brexit e l’occhio “vigile” dell’UE

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Non solo un divorzio, ma un indebolimento per entrambe le parti: così, parlando della, Michel Barnier, negoziatore capo europeo per l’uscita del Regno Unito dalla UE, intervistato da gruppo di giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore. Nella trattativa l’Ue ha dovuto “non eliminare barriere commerciali, ma a crearne di nuove per garantire l’accesso paritario al mercato (il cosiddetto level playing field, ndr)”, precisa. I prodotti che entrano nel mercato unico “devono rispettare le nostre regole. Se ciò non succede, vi saranno conseguenze. Se la legislazione britannica dovesse cambiare e divergere dalla nostra, a rischio sarebbe la competitività europea” sottolinea. L’Ue sarà“su tutti i fronti, su tutti gli standard, su tutte le regole. Ciò è vero per le norme ambientali, per i servizi finanziari, le regole bancarie”. Si ...