Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, cronaca di un amore (Di giovedì 14 gennaio 2021) In pochi credevano che l’amore tra la trentaseienne Belén Rodriguez e il venticinquenne parrucchiere Antonino Spinalbese – sbocciato la scorsa estate dopo la (seconda) rottura della showgirl con Stefano De Martino – sarebbe andato lontano. Invece Belén e Antonino sembrano fare sul serio. E a dimostrarlo non ci sono solo le foto e i video social che li mostrano sempre più felici e innamorati. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) In pochi credevano che l’amore tra la trentaseienne Belén Rodriguez e il venticinquenne parrucchiere Antonino Spinalbese – sbocciato la scorsa estate dopo la (seconda) rottura della showgirl con Stefano De Martino – sarebbe andato lontano. Invece Belén e Antonino sembrano fare sul serio. E a dimostrarlo non ci sono solo le foto e i video social che li mostrano sempre più felici e innamorati.

