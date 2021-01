Balotelli in prigione? Lui smentisce e chiede un tregua: “Basta fake news. Piuttosto tifate Monza” (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Fermi tutti, Basta parlare di me", è questo il senso delle parole di Mario Balotelli pubblicate in questi minuti via social, più precisamente su Instagram. L'attaccante del Monza era stato, evidentemente, vittima di qualche news falsa che addirittura lo voleva in carcere.Appena venuto a conoscenza di questa situazione, Super Mario ha voluto prendere la parola e dire Basta ad ogni speculazione. Il centravanti del Monza ha scritto su Instagram: "Quindi cosa sarei in prigione? Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inestenti! Piuttosto sostenete e tifate il Monza che questo obiettivo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Fermi tutti,parlare di me", è questo il senso delle parole di Mariopubblicate in questi minuti via social, più precisamente su Instagram. L'attaccante delera stato, evidentemente, vittima di qualchefalsa che addirittura lo voleva in carcere.Appena venuto a conoscenza di questa situazione, Super Mario ha voluto prendere la parola e diread ogni speculazione. Il centravanti delha scritto su Instagram: "Quindi cosa sarei in? Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è ile dare il meglio per questa squadra!gossip stupidi e associamenti inestenti!sostenete eilche questo obiettivo ...

generacomplotti : RT @ItaSportPress: Balotelli in prigione? Lui smentisce e chiede un tregua: 'Basta fake news. Piuttosto tifate Monza' - - ItaSportPress : Balotelli in prigione? Lui smentisce e chiede un tregua: 'Basta fake news. Piuttosto tifate Monza' -… - generacomplotti : RT @Mediagol: Monza, lo sfogo social di Balotelli: 'Cosa sarei in prigione? Basta gossip e fake news' - Mediagol : Monza, lo sfogo social di Balotelli: 'Cosa sarei in prigione? Basta gossip e fake news' - generacomplotti : RT @TuttoMercatoWeb: Monza, Balotelli risponde agli ultimi rumors: 'Quindi sarei in prigione? Basta fake news' -