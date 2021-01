Anticipazioni Il paradiso delle signore giovedì 21 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di giovedì 14 gennaio 2021)21– Il sospetto di Adelaide: Adelaide si rende conto che c’è qualcosa che non va in Arturo. Per questa ragione prende da parte Umberto e gli fa capire che le cose potrebbero cambiare presto. Di conseguenza lo invita a non abbassare la guardia, perchè Arturo potrebbe approfittarsene. Umberto capisce a cosa si riferisce e le promette di tenere duro. L'articolo News Programmi Tv.