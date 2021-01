Anna Tatangelo buca lo schermo Ma i maxi stivali rosa costano una fortuna | il prezzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021), si sa, è una grande appassionata di moda oltre che una cantante e un personaggio amatissimo dal pubblico. Lo ha dimostrato anche a “All Together Now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, dove ha stupito a ogni puntata tra abiti aderentissimi, completi vintage con camicie di seta e gonne a matita e scarpe da sogno. Ricordate? In uno degli ultimi appuntamenti aveva stupito tutti con un paio dicuissardes leopardati con un vertiginoso tacco a spillo di Casadei. Beh, nelle ultime ore ha preso parte a un esclusivo servizio fotografico e per l’occasione ha puntato tutto su un look super sexy che ha esaltato al meglio il suo corpo pazzesco e un altro paio diche non sono passati inosservati. (Continua dopo la foto) Non solo in tv. Anche su Instagram...