A Peccioli | nel Pisano | una discarica diventa un' opportunità e un modello da copiare

(Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Rifiuti? “Nel mio cortile, per cortesia!”, è la filosofia, promossa più di venti anni fa, da quello che èto oggi ile che troverà spazio, come esperienza di comunità resiliente, nel Padiglione Italia della Biennale Internazionale di Architettura di Venezia dal 21 maggio. Il piccolo Comune nella provincia di Pisa dal 1997 va, si direbbe, controcorrente avendo ribaltato, nel campo della gestione di discariche e rifiuti, la filosofia del N.I.M.B.Y. (not in my back yard). “Una scelta sicuramente coraggiosa e, a quei tempi, assolutamente impopolare in termini di consenso politico”, commenta Alessandro Melis, architetto e curatore del Padiglione Italia della Biennale che dedicherà appunto al “Laboratorio” una delle sue quattordici sezioni. Perché? Perché, spiega Melis, “il centro ...