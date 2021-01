Zanardi è tornato a parlare, la dottoressa: “Non ci credevamo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Zanardi, fantastico annuncio dall’ospedale San Raffaele di Milano: l’ex pilota, a distanza di mesi e numerosi interventi chirurgici, è tornato a parlare. Si tratta di un altro progresso sensazionale. Alex Zanardi, a distanza di mesi dopo il terribile incidente dello scorso 19 giugno, è tornato a parlare. La strepitosa notizia è arriva direttamente dall’autorevole dottoressa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021), fantastico annuncio dall’ospedale San Raffaele di Milano: l’ex pilota, a distanza di mesi e numerosi interventi chirurgici, è. Si tratta di un altro progresso sensazionale. Alex, a distanza di mesi dopo il terribile incidente dello scorso 19 giugno, è. La strepitosa notizia è arriva direttamente dall’autorevoleL'articolo proviene da Inews.it.

