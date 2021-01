Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)13 GENNAIOORE 08.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA TUSCOLANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E VIA COLLATINA. FILE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E MALAFEDE VERSO. SULLA PONTINA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN PROSSIMITA’ DI VIA VALLELATA, PER UN VEICOLO FERMO AL KM 41. IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DAL 18 GENNAIO E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DICON NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO ...