TikTok, i profili dei minori di 16 anni diventano privati in automatico (ma non solo): ecco tutte le novità (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A partire da oggi, 13 gennaio, tutti i profili di TikTok intestati a utenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni diventano privati di default. Lo annuncia la stessa società, nell’ambito di una serie di restrizioni rivolte a questa fascia d’età. Come diretta conseguenza della nuova regola, spiega TikTok, “soltanto i follower approvati avranno la possibilità di vedere i contenuti degli utenti minori di 16 anni“. Una notizia che arriva dopo che solo pochi giorni fa il Garante della Privacy italiano aveva aperto una indagine sulle norme per la privacy di TikTok nei confronti dei minorenni. Ma sono in arrivo anche altre limitazioni per gli utenti ‘under 16’: la chat toglie l’opzione “tutti” a chi può commentare i loro video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A partire da oggi, 13 gennaio, tutti idiintestati a utenti di età compresa tra i 13 e i 15di default. Lo annuncia la stessa società, nell’ambito di una serie di restrizioni rivolte a questa fascia d’età. Come diretta conseguenza della nuova regola, spiega, “soltanto i follower approvati avranno la possibilità di vedere i contenuti degli utentidi 16“. Una notizia che arriva dopo chepochi giorni fa il Garante della Privacy italiano aveva aperto una indagine sulle norme per la privacy dinei confronti dei minorenni. Ma sono in arrivo anche altre limitazioni per gli utenti ‘under 16’: la chat toglie l’opzione “tutti” a chi può commentare i loro video ...

TikTok, modifiche privacy: profili privati per under16, download video solamente di over16

Impossibilità di far visionare a tutti i propri video, gli under 16 potranno infatti scegliere solo tra "Amici" o "Nessuno" ...

