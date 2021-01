Tangenti sulle forniture del gruppo Leonardo, "Google ha favorito il rientro di parte dei fondi neri" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nell'inchiesta della procura di Milano coinvolta l'azienda di Mountain view. Secondo i pm parte delle rimesse è avvenuta attraverso Google Ireland Ltd. e Google Payments Ltd, che avrebbero consentito “il trasferimento di somme di denaro provento di frode fiscale ostacolando... Leggi su repubblica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nell'inchiesta della procura di Milano coinvolta l'azienda di Mountain view. Secondo i pmdelle rimesse è avvenuta attraversoIreland Ltd. ePayments Ltd, che avrebbero consentito “il trasferimento di somme di denaro provento di frode fiscale ostacolando...

