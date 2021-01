Simeone migliore allenatore del decennio, nella top ten Ancelotti e Allegri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’IFFHS (l’International Federation of Football History & Statistics) ha eletto Diego Pablo Simeone come miglior allenatore del decennio concluso nel 2020. L’ente statistico è molto autorevole ed riconosciuto dalla FIFA: ha preso in considerazione la top 20 di ogni anno, assegnando punti per ogni posizione. La somma dei punti accumulati ha deciso che il tecnico dell’Atletico è per continuità il migliore: in questi dieci anni ha conquistato una Liga, una Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, due Europa League due Supercoppe europee ed è stato per due volte finalista in Champions League (nel 2014 e nel 2016). Dietro di lui Pep Guardiola e Jürgen Klopp. nella top 20 del decennio ci anche un po’ si allenatori italiani. Massimiliano Allegri al quinto posto, e Carlo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’IFFHS (l’International Federation of Football History & Statistics) ha eletto Diego Pablocome migliordelconcluso nel 2020. L’ente statistico è molto autorevole ed riconosciuto dalla FIFA: ha preso in considerazione la top 20 di ogni anno, assegnando punti per ogni posizione. La somma dei punti accumulati ha deciso che il tecnico dell’Atletico è per continuità il: in questi dieci anni ha conquistato una Liga, una Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, due Europa League due Supercoppe europee ed è stato per due volte finalista in Champions League (nel 2014 e nel 2016). Dietro di lui Pep Guardiola e Jürgen Klopp.top 20 delci anche un po’ si allenatori italiani. Massimilianoal quinto posto, e Carlo ...

salvatorino860 : RT @napolista: Simeone migliore allenatore del decennio, nella top ten Ancelotti e Allegri Lo ha deciso l’IFFHS: tra i migliori 20 ci sono… - napolista : Simeone migliore allenatore del decennio, nella top ten Ancelotti e Allegri Lo ha deciso l’IFFHS: tra i migliori 2… - Mki_84 : @CalcioFinanza Premio meritatissimo per la dimensione che #Simeone ha ridato all’#AtleticoMadrid. Ha messo in discu… - vivere_sardegna : Simeone, l’occasione migliore per ritrovare la porta - Calcio_Casteddu : #Simeone, l'occasione migliore per ritrovare la porta - #CalcioCasteddu #FiorentinaCagliari #CagliariCalcio -