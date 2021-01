Sampdoria, La Gumina è un caso: la cessione è complicata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’arrivo di Ernesto Torregrossa, mette Antonino La Gumina tra i calciatori da piazzare nel mercato invernale: il problema resta il contratto L’arrivo di Ernesto Torregrossa alla Sampdoria mette Antonino La Gumina sul taccuino dei possibili partenti nel mercato di gennaio. I blucerchiati in attacco sono completi e non appena Manolo Gabbiadini tornerà a disposizione lo spazio per La Gumina si assottiglierà ulteriormente. Per questo motivo l’obiettivo della dirigenza doriana è trovargli una collocazione a gennaio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il problema, di difficile soluzione come riporta il Secolo XIX, è contrattuale. Il riscatto anticipato, fissato a cinque milioni di euro, è impossibile per le casse della Sampdoria, legata dall’indicatore di liquidità a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’arrivo di Ernesto Torregrossa, mette Antonino Latra i calciatori da piazzare nel mercato invernale: il problema resta il contratto L’arrivo di Ernesto Torregrossa allamette Antonino Lasul taccuino dei possibili partenti nel mercato di gennaio. I blucerchiati in attacco sono completi e non appena Manolo Gabbiadini tornerà a disposizione lo spazio per Lasi assottiglierà ulteriormente. Per questo motivo l’obiettivo della dirigenza doriana è trovargli una collocazione a gennaio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il problema, di difficile soluzione come riporta il Secolo XIX, è contrattuale. Il riscatto anticipato, fissato a cinque milioni di euro, è impossibile per le casse della, legata dall’indicatore di liquidità a ...

