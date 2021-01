Rosa Perrotta e Pietro, il figlio in ospedale per 6 ore: cosa è successo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Grosso spavento per la web influencer, che da poco ha ritrovato la serenità accanto al compagno L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Grosso spavento per la web influencer, che da poco ha ritrovato la serenità accanto al compagno L'articolo proviene da Gossip e Tv.

mandy___23 : RT @Luisa95096148: #tzvip Non avrei mai pensato che per una volta sarei stata d'accordo con Rosa Perrotta e di elogiarla perché quest'ulti… - alice_gias : RT @Luisa95096148: #tzvip Non avrei mai pensato che per una volta sarei stata d'accordo con Rosa Perrotta e di elogiarla perché quest'ulti… - Luisa95096148 : #tzvip Non avrei mai pensato che per una volta sarei stata d'accordo con Rosa Perrotta e di elogiarla perché quest… - giuliadeluca31 : Video di MTR su trash italiano, i commenti: Ludovica balli: “io in travaglio??????” Rosa Perrotta “deve vincere lei” D… - burbvlarry : RT @barcheavela: Rosalinda emozionata per questo video quanto Rosa Perrotta ai tempi della proposta di matrimonio all'isola dei famosi #GFV… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta Rosa Perrotta e Pietro, il figlio in ospedale per 6 ore: cosa è successo Gossip e Tv Rosa Perrotta e Pietro, il figlio in ospedale per 6 ore: cosa è successo

Giornata difficile per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Come raccontato dai diretti interessati su Instagram, i due sono stati tutto il giorno in ospedale con il figlio Domenico, detto Dodo, di un ...

L’amata coppia di Uomini e Donne in dolce attesa? Il post sui social lascia spazio a dubbi

La loro storia ad Uomini e Donne è stata un vero e proprio colpo di fulmine: Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone in dolce attesa?

Giornata difficile per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Come raccontato dai diretti interessati su Instagram, i due sono stati tutto il giorno in ospedale con il figlio Domenico, detto Dodo, di un ...La loro storia ad Uomini e Donne è stata un vero e proprio colpo di fulmine: Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone in dolce attesa?