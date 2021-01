Returnal per PS5 'ossessionerà i giocatori' con una storia che lentamente svelerà grandi misteri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Uno dei titoli più intriganti per PlayStation 5 in arrivo nel 2021 è Returnal, l'imminente titolo di Housemarque. Il pedigree dello studio dovrebbe essere sufficiente per entusiasmare i fan, con lo studio che ha creato alcuni dei migliori giochi d'azione in assoluto. Tuttavia, la cosa più eccitante di questo nuovo gioco è che il team si sta espandendo in un nuovo territorio. Realizzare giochi d'azione di qualità è la norma per lo studio, ma questo è il primo vero tentativo di raccontare una storia significativa. Parlando con GamesRadar, il direttore narrativo di Housemarque Gregory Louden e il game director Harry Krueger hanno discusso dei vantaggi di raccontare una storia all'interno dei confini di un roguelike. "L'impostazione del loop temporale di Returnal è molto eccitante dal punto di vista narrativo per noi, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Uno dei titoli più intriganti per PlayStation 5 in arrivo nel 2021 è, l'imminente titolo di Housemarque. Il pedigree dello studio dovrebbe essere sufficiente per entusiasmare i fan, con lo studio che ha creato alcuni dei migliori giochi d'azione in assoluto. Tuttavia, la cosa più eccitante di questo nuovo gioco è che il team si sta espandendo in un nuovo territorio. Realizzare giochi d'azione di qualità è la norma per lo studio, ma questo è il primo vero tentativo di raccontare unasignificativa. Parlando con GamesRadar, il direttore narrativo di Housemarque Gregory Louden e il game director Harry Krueger hanno discusso dei vantaggi di raccontare unaall'interno dei confini di un roguelike. "L'impostazione del loop temporale diè molto eccitante dal punto di vista narrativo per noi, ...

Eurogamer_it : 'Ossessionare il giocatore' con la sua misteriosa e lenta storia è l'obiettivo di #Returnal per #PS5. - GamerClickit : Returnal svela le sue feature per il DualSense - IGNitalia : Nel nuovo diario degli sviluppatori di #Returnal sono presenti alcune sequenze inedite di gameplay per l'attesa esc… - Eurogamer_it : Nuovi dettagli su #Returnal per #PS5. - OfferteVGames : Aperti su #Multiplayer i preorder di Returnal per #PS5 a 59,90€ invece di 80,90€! -

Ultime Notizie dalla rete : Returnal per Returnal: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo Tom's Hardware Italia Returnal per PS5 'ossessionerà i giocatori' con una storia che lentamente svelerà grandi misteri

Gli sviluppatori ci parlano dell'atteso titolo in un'intervista. Uno dei titoli più intriganti per PlayStation 5 in arrivo nel 2021 è Returnal, l'imminente titolo di Housemarque. Il pedigree dello stu ...

Returnal: ci sarà un "mistero horror da svelare", partita dopo partita

A marzo avremo modo di giocare con Returnal e, secondo gli sviluppatori, ad aspettarci ci sarà un mistero horror da svelare, partita dopo partita.. Io 2021 sarà un grande anno per il mondo dei ...

Gli sviluppatori ci parlano dell'atteso titolo in un'intervista. Uno dei titoli più intriganti per PlayStation 5 in arrivo nel 2021 è Returnal, l'imminente titolo di Housemarque. Il pedigree dello stu ...A marzo avremo modo di giocare con Returnal e, secondo gli sviluppatori, ad aspettarci ci sarà un mistero horror da svelare, partita dopo partita.. Io 2021 sarà un grande anno per il mondo dei ...