Prada Cup 2021 | Luna Rossa | l’elogio del Made in Italy

Luna Rossa è pronta per la sfida della Prada Cup 2021 che prenderà il via venerdì 15 gennaio. Il Challenger, a forte connotazione italiana, punta al successo nella manifestazione che gli garantirebbe l'accesso all'America's Cup dove si troverebbe di fronte il Defender Team New Zealand. Il presidente e armatore Patrizio Bertelli ha affidato le chiavi del progetto a Max Sirena, due volte vincitore della Vecchia Brocca nel 2010 con Oracle Racing e nel 2017 proprio con l'equipaggio neozelandese. Il team director ha scelto come timonieri Francesco Bruni e James Spithill, due velisti di altissimo livello che hanno trionfato in diverse occasioni nella Coppa America e che daranno un apporto fondamentale a questa nuova avventura di Luna Rossa. Sirena ha dichiarato in più occasioni che un giorno ...

