Pokémon Company ristamperà le iconiche carte classiche per il venticinquesimo anniversario

Come prima mossa atta a celebrare i venticinque anni del franchise, Pokémon Company ha rivelato che ristamperà alcune delle più classiche carte del gioco collezionabile, nel corso del 2021. Le ristampe si focalizzeranno sugli Starter di ogni regione e generazione, per un totale di 25 carte, rilasciate una regione del mondo di Pokémon per volta. A differenza di altre operazioni di ristampa precedenti, queste saranno copie anastatiche, con l'unica differenza di un simbolo promozionale a distinguerle dalle originali, insieme logicamente all'assenza del logo della Wizards of the Coast, da molti anni ormai estranea al franchise.

