Oscillazione di Chandler anche su Marte

Un team del Jet Propulsion Laboratory della NASA, del California Institute of Technology (Caltech) e del Royal Observatory in Belgio, ha trovato prove che Marte ha un'Oscillazione di Chandler, come la Terra.

Il Pianeta Rosso oscilla e lo fa mentre ruota sul proprio asse, la ricerca sulla rivista Geophysical Research Letters conferma tale movimento di Marte ma gli astronomi non hanno idea del perché. I pol ...

Marte possiede oscillazione di Chandler ma non si sa il perchè

