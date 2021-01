Nintendo 3DS ha fatto meglio di Xbox Series X/S e Xbox One in termini di vendita lo scorso anno in Giappone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi Famitsu ha pubblicato un nuovo rapporto che descrive in dettaglio le vendite di videogiochi e console in Giappone nel 2020. Forse non sorprende affatto che Nintendo Switch è stata la regina delle vendite, con un totale di unità vendute di 5.956.943. Ma c'è un ulteriore fatto importante che fa capire quanto le console di Microsoft faticano a prendere piede nella terra del Sol Levante. Nintendo 3DS, che essenzialmente è una console morta, è riuscita a vendere oltre il totale delle unità di Xbox One e Xbox Series X/S nel 2020. Le vendite di Nintendo 3DS ammontano a 62.761 unità, mentre per quanto riguarda Xbox One sono state vendute 3.585 e ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi Famitsu ha pubblicato un nuovo rapporto che descrive in dettaglio le vendite di videogiochi e console innel 2020. Forse non sorprende afcheSwitch è stata la regina delle vendite, con un totale di unità vendute di 5.956.943. Ma c'è un ulterioreimportante che fa capire quanto le console di Microsoft faticano a prendere piede nella terra del Sol Levante.3DS, che essenzialmente è una console morta, è riuscita a vendere oltre il totale delle unità diOne eX/S nel 2020. Le vendite di3DS ammontano a 62.761 unità, mentre per quanto riguardaOne sono state vendute 3.585 e ...

Le console di Microsoft ancora ultime. Oggi Famitsu ha pubblicato un nuovo rapporto che descrive in dettaglio le vendite di videogiochi e console in Giappone nel 2020. Forse non sorprende affatto che ...

My Nintendo, addio agli sconti per Nintendo 3DS e Wii U

Sconti non ne vedremo più, per Nintendo 3DS e per Wii U: My Nintendo chiude i battenti sulle precedenti piattaforme dopo anni di servizio ...

Sconti non ne vedremo più, per Nintendo 3DS e per Wii U: My Nintendo chiude i battenti sulle precedenti piattaforme dopo anni di servizio ...