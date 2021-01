Mattarella ha chiesto a Conte di uscire in fretta dall'incertezza sul futuro del governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Al presidente Conte ha riferito sulle decisioni del Consiglio dei ministri di martedì e sullo stato dei rapporti della maggioranza. "Ho aggiornato il presidente Mattarella dello stato di salute della coalizione" ha detto il premier. Mattarella ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell'allarmante situazione causata dalla pandemia. I pontieri Pd intanto sono ancora al lavoro per scongiurare la crisi di governo.Fra i dem si confida ancora di riuscire a scongiurare lo strappo renziano facendo pervenire "un segnale" distensivo a Matteo Renzi. Un ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Il Presidente del Consiglio Giuseppeè stato a colloquio con il presidente della Repubblica Sergioal Quirinale. Al presidenteha riferito sulle decisioni del Consiglio dei ministri di martedì e sullo stato dei rapporti della maggioranza. "Ho aggiornato il presidentedello stato di salute della coalizione" ha detto il premier.ha sottolineato la necessità divelocemente da questa condizione di, a fronte dell'allarmante situazione causataa pandemia. I pontieri Pd intanto sono ancora al lavoro per scongiurare la crisi di governo.Fra i dem si confida ancora di ria scongiurare lo strappo renziano facendo pervenire "un segnale" distensivo a Matteo Renzi. Un ...

