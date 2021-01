Mario Ermito si scaglia contro Tommaso Zorzi | dura stoccata dopo il GF Vip

BITCHYXit : RT @BITCHYFit: Mario Ermito e Giacomo Urtis sarebbero la coppia che si scambiava effusioni notturne: le dichiarazioni della Marzano https:/… - paradzayn : mario ermito mi candido a tua social media manager perché sei un boomer - blogtivvu : Mario Ermito, spunta un video in versione “bulletto” dal Grande Fratello 12: furiosa lite #GFVip - AllegriaStupida : La profezia di Mario Ermito si è avverata ?? #GFVIP #TZVIP - onikasleezy : #gfvip #tzvip cecilia capriotti tommaso zorzi stefania orlando mario ermito giacomo urtis dayane nello #rosmello ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Ermito

Mario Ermito, spunta un video "amarcord" in versione “bulletto” dal Grande Fratello 12: furiosa lite con gli altri concorrenti.Giacomo Urtis ha confermato di aver ospitato in casa sua Mario Ermito, e secondo i rumor in circolazione tra i due sarebbe in atto una liaison.