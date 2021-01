Luca Palamara, pendenti 100 pratiche di magistrati che chattavano con ex pm. Cantone chiede tutela del suo ufficio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il caso Luca Palamara non finisce mai. L’ex pm, radiato dalla magistratura dopo il coinvolgimento in un’inchiesta per corruzione e lo choc provocato per le pressioni sul Csm per le nomine dei capi degli uffici giudiziari, ritorna ancora e ancora nelle pagine di cronaca. Le chat che l’ex presidente dell’Anm ed ex frontman della corrente moderata delle toghe Unicost sono finite sia agli atti dell’inchiesta di Perugia e sia nella mani dei consiglieri che devono giudicare disciplinarmente i comportamenti dei colleghi che con Palamara erano in contatto. Sono un centinaio le pratiche pendenti al Consiglio superiore della magistrature che hanno scambiato chat messaggi con Palamara che ora è imputato a Perugia. Ed proprio dal capo della procura, Raffaele Cantone, ha scritto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il casonon finisce mai. L’ex pm, radiato dalla magistratura dopo il coinvolgimento in un’inchiesta per corruzione e lo choc provocato per le pressioni sul Csm per le nomine dei capi degli uffici giudiziari, ritorna ancora e ancora nelle pagine di cronaca. Le chat che l’ex presidente dell’Anm ed ex frontman della corrente moderata delle toghe Unicost sono finite sia agli atti dell’inchiesta di Perugia e sia nella mani dei consiglieri che devono giudicare disciplinarmente i comportamenti dei colleghi che conerano in contatto. Sono un centinaio leal Consiglio superiore della magistrature che hanno scambiato chat messaggi conche ora è imputato a Perugia. Ed proprio dal capo della procura, Raffaele, ha scritto al ...

