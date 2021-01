L’Osteria dell’Orsa di Bologna | “#ioapro? Sarà un’inutile figuraccia”

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) BOLOGNA – Il movimento #ioapro che sollecita i ristoratori ad aprire il proprio locale ribellandosi alle limitazioni imposte dal Governo nell’ultimo Dpcm è “una risposta irresponsabile e che si muove nell’illegalità”. Per Fabio Rodda, titolare dell’osteria dell’Orsa di Bologna, tra le più antiche sotto le Due torri, “le riaperture illegali, se ci saranno, saranno viste come un gesto da disperati nella migliore delle ipotesi, da farabutti incoscienti nella peggiore”. In ogni caso si tratterà di “un autogol, una figuraccia e un’inutile esposizione mediatica” che “non funziona” per i ristoratori “seri”. Sono dure le parole di Rodda, che gestisce la famosa osteria in via Mentana, e che non è “assolutamente d’accordo coi colleghi che propongono riaperture contro il governo, o cause al Tar per vedersi concedere il diritto di tirar su le serrande”, come invece stanno promuovendo diversi ristoratori anche a Bologna, dove venerdì saranno pronti ad aderire al movimento nazionale #ioapro, “già strumentalizzato dalle destre” con Matteo Salvini che poco fa ha ‘ospitato’ in diretta Facebook gli organizzatori della protesta. “SERVE SUPPORTO VERO DAL GOVERNO, NON ELEMOSINA”