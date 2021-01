L’ossessione di Renzi, ricorda i social 13 volte in 15 minuti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ben 13 volte in 15 minuti. Sarà che è la critica sulla base della quale Matteo Renzi ha fondato il suo ragionamento e il ritiro della fiducia a Giuseppe Conte, ma nel suo one man show Renzi ha detto social, nomi di social o parole legate a questo ambito per 13 volte in 15 minuti. Considerato che il primo minuto di collegamento è stato per chiedere scusa del ritardo, contiamo su una media di quasi una volta al minuto. Et voilà, ecco la misura delL’ossessione di Renzi social network e per la popolarità che Giuseppe Conte ha acquisito in questi mesi di pandemia – quasi come se rosicasse -. LEGGI ANCHE >>> Sono le ministre a dimettersi ma è Renzi a fare il one man show Le 13 ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ben 13in 15. Sarà che è la critica sulla base della quale Matteoha fondato il suo ragionamento e il ritiro della fiducia a Giuseppe Conte, ma nel suo one man showha detto, nomi dio parole legate a questo ambito per 13in 15. Considerato che il primo minuto di collegamento è stato per chiedere scusa del ritardo, contiamo su una media di quasi una volta al minuto. Et voilà, ecco la misura deldinetwork e per la popolarità che Giuseppe Conte ha acquisito in questi mesi di pandemia – quasi come se rosicasse -. LEGGI ANCHE >>> Sono le ministre a dimettersi ma èa fare il one man show Le 13 ...

Leo_Apostel : @aannibal @CarloCalenda Le riforme sono state affossate da coloro che hanno barattato la loro ossessione contro Ren… - loscornetteros : 'la diretta Facebook cosi ti crescono i followers' L'ossessione di Renzi per i Social. Parte II. [...continua]… - SZadera : Ha l'ossessione dei followers dei social dei like. Lo avrà ripetuto 10 volte. Non è sui social? Non lo so. Mai lett… - stesc86 : Tema del giorno: io e l'ossessione per i social #Renzi - loscornetteros : non serve un post su instagram / non serve prendere tanti like / non è un reality /non risolvi con post su facebook… -

