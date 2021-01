La crisi appena cominciata è già finita: Renzi e Conte verso un finale a “tarallucci e vino”? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ora scelta da Matteo Renzi (17,30) per la sua conferenza stampa sulla crisi è più o meno quella della corrida de la tarda. Ma a vestizione del torero già in corso e con il pelo della bestia già lucido per l’eccitazione, le agenzie battono la notizia di uno spiraglio che lascia immaginare un finale a tarallucci e vino. Della serie, tanto rumor per nulla. E dire che Carlo Calenda l’aveva anche previsto. Addio tauromachia, dunque, e via libera alla corrida inventata da Corrado, quella riservata ai dilettanti allo sbaraglio. Siamo solo ai “si dice”, ovviamente, e guai a prendere per oro colato indiscrezioni che mai come in una fibrillazione politica possono rivelarsi polpette avvelenate. Fonti di governo: «Soluzione più vicina» Soprattutto se ad accreditare voci di cordiale avvicinamento nel frontale tra ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ora scelta da Matteo(17,30) per la sua conferenza stampa sullaè più o meno quella della corrida de la tarda. Ma a vestizione del torero già in corso e con il pelo della bestia già lucido per l’eccitazione, le agenzie battono la notizia di uno spiraglio che lascia immaginare un. Della serie, tanto rumor per nulla. E dire che Carlo Calenda l’aveva anche previsto. Addio tauromachia, dunque, e via libera alla corrida inventata da Corrado, quella riservata ai dilettanti allo sbaraglio. Siamo solo ai “si dice”, ovviamente, e guai a prendere per oro colato indiscrezioni che mai come in una fibrillazione politica possono rivelarsi polpette avvelenate. Fonti di governo: «Soluzione più vicina» Soprattutto se ad accreditare voci di cordiale avvicinamento nel frontale tra ...

