Inter, turno di riposo per Lukaku: contro la Fiorentina va in panchina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Romelu Lukaku questo pomeriggio partirà dalla panchina. contro la Fiorentina in Coppa Italia, Antonio Conte cambia la coppia d'attacco Il tecnico dell'Inter è intenzionato a concedere un turno di riposo a Romelu Lukaku. Il centravanti belga questo pomeriggio dovrebbe partire dalla panchina contro la Fiorentina in Coppa Italia. Secondo Gazzetta dello Sport, la coppia d'attacco sarà composta da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Le attenzioni maggiori saranno però rivolte a Christian Eriksen che, come confermato dallo stesso Conte, agirà come play basso.

