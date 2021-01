Ida Platano preoccupa i fan, problemi di salute per la dama di Uomin e Donne: cosa sta succedendo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fan in allarme per la salute di Ida Platano: la dama del trono over di Uomini e Donne ha raccontato di essersi sottoposta ad alcuni esami a causa di valori… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fan in allarme per ladi Ida: ladel trono over dii eha raccontato di essersi sottoposta ad alcuni esami a causa di valori… L'articolo proviene da MeteoWeek.

