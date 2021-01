Governo | Zingaretti | ' oggi 500 morti e si apre crisi? Francamente non lo capisco' **

fattoquotidiano : Zingaretti: “Crisi di governo? Il 99% degli italiani non capirebbero. Pd in dissenso con Iv” – Video - HuffPostItalia : Crisi di Governo, Zingaretti duro contro Renzi: 'Atto contro l'Italia' - MatteoRichetti : Zingaretti ha appena detto che se va a casa questo Governo c’è il rischio “trasformismo”. Attendiamo a breve aggior… - Adnkronos : #crisigoverno, #Zingaretti: 'Da #Iv errore gravissimo contro l'#Italia' - eziomauro : Crisi di governo, Zingaretti: 'Da Iv errore contro l'Italia'. Meloni: 'Conte si dimetta. Elezioni s… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Zingaretti

Piano da 222,9 miliardi, Italia Viva astenuta dal voto. Gualtieri: "Gran lavoro, più importante delle polemiche". Palazzo Chigi: "Se Renzi rompe, no a nuovo governo con Iv" ...Crisi di governo oppure no? Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incontro che fonti di ...