Fortnite arriva l'update 15.20. Server offline questa mattina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite di Epic Games che, dopo la manutenzione programmata di oggi, riceverà l'update 15.20. Epic ha comunicato attraverso l'account Twitter che i Server del gioco saranno offline questa mattina a partire dalle ore 10. Al momento, non sappiamo quali sono le novità in programma per Fortnite, ma sulla base di un leak emerso pochi giorni fa, i fan possono aspettarsi la correzione di alcuni problemi segnalati con determinati costumi nella modalità battle royale e la sistemazione di un problema legato alla modalità Salva il Mondo e alle missioni giornaliere. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di aggiornamenti per il popolaredi Epic Games che, dopo la manutenzione programmata di oggi, riceverà l'15.20. Epic ha comunicato attraverso l'account Twitter che idel gioco sarannoa partire dalle ore 10. Al momento, non sappiamo quali sono le novità in programma per, ma sulla base di un leak emerso pochi giorni fa, i fan possono aspettarsi la correzione di alcuni problemi segnalati con determinati costumi nella modalità battle royale e la sistemazione di un problema legato alla modalità Salva il Mondo e alle missioni giornaliere. Leggi altro...

FortBRNewsLeaks : ??#Patch?? ???? Ciao a tutti! La patch 15.20 arriva oggi, il downtime inizierà alle 10:00! ???? Hello everyone! The v… - esports247_it : Arriva il nuovo torneo @FortniteGame targato @ASRomaEsports. -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite arriva Fortnite: l'update 15.20 arriva domani, ecco quando andranno offline i server Everyeye Videogiochi Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l'update 15.20

Oggi, 13 gennaio 2021, è finalmente in arrivo il nuovo aggiornamento del battle royale di Epic Games. Questo significa che Fortnite non funziona: il battle royale è offline precisamente per l ...

Noi under 50 tra Fortnite e Warzone e il nostro mondo virtuale da nerd

Aumenta l'età media di chi si diverte con le consolle. Il record di "Gaming Grandma": 91 anni col joystick «Quanti anni hai?», una domanda scomoda per noi nerd cinquantenni quando troviamo giocatori s ...

Oggi, 13 gennaio 2021, è finalmente in arrivo il nuovo aggiornamento del battle royale di Epic Games. Questo significa che Fortnite non funziona: il battle royale è offline precisamente per l ...Aumenta l'età media di chi si diverte con le consolle. Il record di "Gaming Grandma": 91 anni col joystick «Quanti anni hai?», una domanda scomoda per noi nerd cinquantenni quando troviamo giocatori s ...