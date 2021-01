Focus sugli ETF 13 gennaio 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – I migliori della settimana sono l’ETF di Lyxor, che seleziona le società statunitensi large cap del settore finanziario, e l’ETF emesso da Ishares, composto da 30 delle maggiori società globali operanti nel settore dell’energia pulita. Registrano una performance negativa l’ETF controllato da Ishares, composto da società immobiliari quotate dei paesi europei sviluppati, Regno Unito escluso, e l’ETF di Ishares, composto da obbligazioni denominate in dollari statunitensi dei mercati emergenti. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l’ETF gestito da Ishares, che investe sulle società appartenenti al settore della digitalizzazione, e l’ETF gestito da Lyxor, costituito dalle più grandi società europee nel settore finanziario. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l’ETF gestito da Amundi, che replica la performance dell’indice MSCI Pacific ex Japan. ...