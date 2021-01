Fiorentina-Inter | Formazioni ufficiali | Precedenti | Curiosità (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fiorentina e Inter in campo oggi allo stadio “Artemio Franchi” per giocarsi il pass valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 15: i Precedenti… L'articolo Fiorentina-Inter Formazioni ufficiali Precedenti Curiosità proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021)in campo oggi allo stadio “Artemio Franchi” per giocarsi il pass valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 15: i… L'articoloproviene da MeteoWeek.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - ILOVEPACALCIO : #CoppaItalia, alle 15 #FiorentinaInter: le formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - internewsit : Fiorentina-Inter (Coppa Italia): le formazioni ufficiali! Turnover massiccio - - Dalla_SerieA : Diretta Fiorentina-Inter ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -… -