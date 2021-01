Final Fantasy VII: Square Enix registra nuovi marchi per la serie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Final Fantasy VII è forse destinato a ricevere dei nuovi spin off, Square Enix ha infatti registrato ben tre nuovi marchi a riguardo È ormai risaputo che Final Fantasy VII Remake è stato ricevuto da grandi lodi tra pubblico e critica, se non forse per alcuni elementi un po’ troppo spoilerosi che riguardano la trama. L’attesa per il suo secondo episodio è quindi condivisa da molti utenti, sia ben conoscitori della serie che altri nuovi che non avevano mai giocato l’originale uscito su PS1 e PC. I fan della serie potranno quindi gioire nel sapere che forse potranno godere in futuro di nuovi contenuti legati a quel mondo e non solo relativi al “titolo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 gennaio 2021)VII è forse destinato a ricevere deispin off,ha infattito ben trea riguardo È ormai risaputo cheVII Remake è stato ricevuto da grandi lodi tra pubblico e critica, se non forse per alcuni elementi un po’ troppo spoilerosi che riguardano la trama. L’attesa per il suo secondo episodio è quindi condivisa da molti utenti, sia ben conoscitori dellache altriche non avevano mai giocato l’originale uscito su PS1 e PC. I fan dellapotranno quindi gioire nel sapere che forse potranno godere in futuro dicontenuti legati a quel mondo e non solo relativi al “titolo ...

shaadytw : @BlainGauvain Final Fantasy rigole - RAMIEL81 : Non so se ce l'hai presente ma mi pare che lei la canti proprio uguale @Elderwind76 #finalfantasyXV #FFXV… - Frency0311 : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (FINAL FANTASY XV) live at - top10games_it : Novità #10: Final Fantasy VII : Remake - PlayStation 4 [Edizione: Francia] editore Koch Media EUR 42.7 - Ariansh99 : RT @bestofvidgames: tifa — final fantasy 7 -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy Final Fantasy 7 Remake: registrati nuovi marchi, annuncio imminente? Tom's Hardware Italia CES: Panasonic Sound Slayer HTB01 FFXIV

La Panasonic Sound Slayer HTB01 si è aggiudicata il CES 2021 Innovation Awards Honoree per la categoria Headphones & Personal Audio. Si tratta di una soundbar Dolby Atmos/DTS:X sviluppata espressament ...

Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 5 e Life is Strange 3 nei piani di Square Enix?

Stando ai rumor delle ultime ore, Square Enix potrebbe annunciare l'uscita di Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 5 e Life is Strange 3 ...

La Panasonic Sound Slayer HTB01 si è aggiudicata il CES 2021 Innovation Awards Honoree per la categoria Headphones & Personal Audio. Si tratta di una soundbar Dolby Atmos/DTS:X sviluppata espressament ...Stando ai rumor delle ultime ore, Square Enix potrebbe annunciare l'uscita di Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 5 e Life is Strange 3 ...