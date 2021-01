Everton | il successo è una questione di… testa | nessuno ha segnato di più con questa specialità

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)come l'di Carlo Ancelotti in Premier League. La vittoria nella serata di ieri contro il Wolverhampton ha portato, oltre ai tre punti in classifica, anche un curioso record per il massimo campionato inglese.Come riporta Opta Joe, infatti, grazie al gol della vittoria di Michael Keane, i Toffess si confermano in assoluto la squadra inglese che segna maggiormente con ladel colpo di. Il difensore è andato a rete per la seconda volta in campionato e si trova dietro il suo compagno di squadra Dominic Calvert-Lewin che ne ha realizzato altri 4 sui 9 gol totali. In Premier League nessuna squadra ha siglato più gol dell'con.caption id="attachment 1078973" align="alignnone" width="1024"(getty ...