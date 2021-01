Emma e Alessandra un duetto "tra amiche" per dare ottimismo - (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Paolo Giordano Il brano "Pezzo di cuore" esce il 15 gennaio. "Ospiti a Sanremo? Se ci chiamano, eccoci" In fondo era un duetto atteso da dieci anni. Emma Marrone e Alessandra Amoroso si sono conosciute ad Amici (la prima vinse nel 2010, l'altra nel 2009), sono state sbeffeggiate da tanta critica ma sono diventate best seller del pop riempiendo classifiche e palasport un anno dopo l'altro. Mancava un duetto insieme. Eccolo: Pezzo di cuore. Uscirà venerdì 15 e, «tra una chiamata e un mal di testa», è una ballata rigorosamente lontana da autotune e urban, quasi un ritorno alle origini. «Il bello di me e di Ale è che abbiamo tenuto botta, abbiamo lottato e siamo cresciute, anche se talvolta abbiamo remato con un remo solo», dice Emma che è la più sanguigna delle due mentre ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Paolo Giordano Il brano "Pezzo di cuore" esce il 15 gennaio. "Ospiti a Sanremo? Se ci chiamano, eccoci" In fondo era unatteso da dieci anni.Marrone eAmoroso si sono conosciute ad Amici (la prima vinse nel 2010, l'altra nel 2009), sono state sbeffeggiate da tanta critica ma sono diventate best seller del pop riempiendo classifiche e palasport un anno dopo l'altro. Mancava uninsieme. Eccolo: Pezzo di cuore. Uscirà venerdì 15 e, «tra una chiamata e un mal di testa», è una ballata rigorosamente lontana da autotune e urban, quasi un ritorno alle origini. «Il bello di me e di Ale è che abbiamo tenuto botta, abbiamo lottato e siamo cresciute, anche se talvolta abbiamo remato con un remo solo», diceche è la più sanguigna delle due mentre ...

