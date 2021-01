Daydreamer, anticipazioni turche: Can prova a tenere lontana Sanem da Yigit, ma non ci riesce (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Daydreamer, anticipazioni turche: in un precedente articolo abbiamo iniziato a raccontare cosa succederà nella puntata di domani, ma ci sarà anche dell’altro. Come ben sa chi segue la soap, cambia tutto molto rapidamente. Huma conquistata da Yigit. Lui parla bene di Sanem, facendo innervosire Can Can torna a casa dal lavoro alla “Fikri Harika”, dopo aver avuto una serie di battibecchi con Sanem a causa di Yigit, tuttavia se lo ritrova in compagnia di Huma, Polen ed Emre. L’ex signora Divit spiega allora al figlio maggiore di aver invitato a cena la sua ex fidanzata e suo fratello, dopo che lei gliene aveva tanto parlato, e si fanno una serie di reciproci complimenti che infastidiscono Can. Il ragazzo punzecchia Yigit, soprattutto quando lui dice che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 13 gennaio 2021): in un precedente articolo abbiamo iniziato a raccontare cosa succederà nella puntata di domani, ma ci sarà anche dell’altro. Come ben sa chi segue la soap, cambia tutto molto rapidamente. Huma conquistata da. Lui parla bene di, facendo innervosire Can Can torna a casa dal lavoro alla “Fikri Harika”, dopo aver avuto una serie di battibecchi cona causa di, tuttavia se lo ritrova in compagnia di Huma, Polen ed Emre. L’ex signora Divit spiega allora al figlio maggiore di aver invitato a cena la sua ex fidanzata e suo fratello, dopo che lei gliene aveva tanto parlato, e si fanno una serie di reciproci complimenti che infastidiscono Can. Il ragazzo punzecchia, soprattutto quando lui dice che ...

