Covid, da pandemia a raffreddore 'da bimbi': ecco quale sarà l'evoluzione tra 3-5 anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da tragica pandemia a noioso raffreddore, fastidiosa malattia della prima infanzia: potrebbe essere questa la parabola del -19 nei prossimi anni, qualora il nuovo diventasse endemico nella popolazione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da tragicaa noioso, fastidiosa malattia della prima infanzia: potrebbe essere questa la parabola del -19 nei prossimi, qualora il nuovo diventasse endemico nella popolazione ...

La7tv : #dimartedi La previsione della virologa Ilaria Capua: 'Mi dispiace, ma non credo che prima del 2023 ci potrà essere… - Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo #record. E' quanto emerge… - myrtamerlino : Intanto nel centro storico di #Lucca una bella festa improvvisata senza rispetto delle regole nel bel mezzo di una… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Più di 80mila morti da inizio #pandemia, è un giorno triste per il nostro paese - Se23rex : Perù, un tribunale incolpa George Soros e Bill Gates di aver provocato la pandemia - Sputnik Italia MENTRE IN… -