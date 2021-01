Conte non intende dimettersi e vuole andare allo scontro in Parlamento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre la crisi di Governo entra nel vivo, il Premier riflette sulle mosse da attuare per rimanere in sella. Con un piano B già pronto in caso di elezioni. E ora? Cosa farà, il Premier Giuseppe Conte, adesso che la crisi di Governo è a un passo dall’essere formalizzata? Dopo settimane di incertezza di scontri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre la crisi di Governo entra nel vivo, il Premier riflette sulle mosse da attuare per rimanere in sella. Con un piano B già pronto in caso di elezioni. E ora? Cosa farà, il Premier Giuseppe, adesso che la crisi di Governo è a un passo dall’essere formalizzata? Dopo settimane di incertezza di scontri L'articolo proviene da Leggilo.org.

lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - lucianonobili : “Non credo che le persone accetteranno una crisi mentre il Covid uccide” dice Conte. Caro Presidente, se il Covid u… - gabrielepillit1 : @beat_oven Tutto il media system guarda a Conte e si aspetta qualcosa. Vediamo. Cairo ha comprato la 7 con 800mila… - luigicesaro_ : RT @gigidangio: Questa #crisidigoverno vede personaggi schierati per mantenere in piedi #conte perché è aperta la partita della #quirinale.… -