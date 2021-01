Che cos’è l’impeachment e cosa succederà a Trump? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Definizione, cronologia storica e attuale La definizione di impeachment la ritroviamo sia nei dizionari tecnici giuridici sia in quelli di politica o economia, è un istituto giuridico che prevede la messa in stato di accusa delle massime cariche pubbliche. Donald Trump è il terzo presidente nella Storia degli Stati Uniti ad essere messo ufficialmente sotto accusa dopo Johnson e Clinton (fonte Wikipedia). La prima procedura di impeachment contro il 45° presidente USA è stata avviata il 24 settembre 2019 da Nancy Pelosi in qualità di Presidente della Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti. Le accuse riportate da John Bolton sono di abuso di potere a proprio vantaggio attraverso pressioni su alcuni leader stranieri, iniziando dall’Ucraina. Capitol Hill, l’impeachment per i fatti del 6 gennaio 2021 Il nuovo processo si apre per la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Definizione, cronologia storica e attuale La definizione di impeachment la ritroviamo sia nei dizionari tecnici giuridici sia in quelli di politica o economia, è un istituto giuridico che prevede la messa in stato di accusa delle massime cariche pubbliche. Donaldè il terzo presidente nella Storia degli Stati Uniti ad essere messo ufficialmente sotto accusa dopo Johnson e Clinton (fonte Wikipedia). La prima procedura di impeachment contro il 45° presidente USA è stata avviata il 24 settembre 2019 da Nancy Pelosi in qualità di Presidente della Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti. Le accuse riportate da John Bolton sono di abuso di potere a proprio vantaggio attraverso pressioni su alcuni leader stranieri, iniziando dall’Ucraina. Capitol Hill,per i fatti del 6 gennaio 2021 Il nuovo processo si apre per la ...

