Centrodestra: Conte domani in Parlamento per fiducia. Pd: errore gravissimo contro Italia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Salvini e Meloni: elezioni subito. Zingaretti: dopo apertura di Conte a patto di legislatura è incomprensibile azione di Renzi Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Salvini e Meloni: elezioni subito. Zingaretti: dopo apertura dia patto di legislatura è incomprensibile azione di Renzi

riotta : Che Renzi non avrebbe fatto marcia indietro era chiaro a chiunque gli parlasse. Perché sprecar tempo dunque a minac… - LegaSalvini : GOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochini e le… - ilpost : Mentre la conferenza stampa di Italia Viva è ancora in corso, è iniziata la riunione del centrodestra con Salvini (… - pietro30199674 : RT @Noiconsalvini: GOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochini e le recip… - zazoomblog : Governo il centrodestra: “Conte si dimetta o domani in Aula per fiducia” - #Governo #centrodestra: #“Conte -