Carrefour | Le Maire | ' no a offerta CoucheTard | in gioco sovranità alimentare francese' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Parigi, 13 gen. (Adnkronos) - "Non sono favorevole" a un'eventuale acquisto di Carrefour da parte del gruppo canadese. "Inc'è ladei francesi. Non sono favorevole all'idea che Carrefour possa essere acquistato da un concorrente estero". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Bruno Lenel corso di un'intervista alla trasmissione 'C à vous' sul canale France 5. Carrefour, aggiunge il ministro, "è il primo gruppo privato per occupazione, è un gruppo importante per la sicurezzae per il suo approvvigionamento. E con l'emergenza coronavirus abbiamo visto come questo comparto sia vitale, come sia importante la salvaguardia dei beni essenziali. In palio c'è la ...