Cagliari, Di Fra attende un centrocampista. Pavoletti può partire: le ultime (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi nera per il Cagliari, che non vince da tanto, troppo tempo e la zona retrocessione è solamente a due punti. Mister Di Francesco gode, per il momento, della totale fiducia da parte del presidente Giulini e di tutto l’ambiente, ma è necessario un cambio di rotta per i sardi. Questo potrebbe passare attraverso il mercato, che vede i rossoblu alla ricerca di un centrocampista per sopperire alla perdita di Marko Rog. L’arrivo del solo Nainggolan, infatti, non basta. Il belga sarebbe tornato in Sardegna a prescindere dagli infortuni, occorre ora trovare una soluzione in più a centrocampo. Il nome del prescelto è quello di Alfred Duncan. Cagliari, Duncan ha detto sì. La trattativa entra nel vivo Il centrocampista che potrebbe sbarcare alla corte di Di Francesco è un vecchio pupillo proprio del tecnico pescarese: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi nera per il, che non vince da tanto, troppo tempo e la zona retrocessione è solamente a due punti. Mister Di Francesco gode, per il momento, della totale fiducia da parte del presidente Giulini e di tutto l’ambiente, ma è necessario un cambio di rotta per i sardi. Questo potrebbe passare attraverso il mercato, che vede i rossoblu alla ricerca di unper sopperire alla perdita di Marko Rog. L’arrivo del solo Nainggolan, infatti, non basta. Il belga sarebbe tornato in Sardegna a prescindere dagli infortuni, occorre ora trovare una soluzione in più a centrocampo. Il nome del prescelto è quello di Alfred Duncan., Duncan ha detto sì. La trattativa entra nel vivo Ilche potrebbe sbarcare alla corte di Di Francesco è un vecchio pupillo proprio del tecnico pescarese: ...

summad981 : No ma mica giochiamo di lunedì perché il Cagliari gioca giovedì no......@Fra_Conti5 - Snake90Inter : che facciamo oggi? Vinciamo a Firenze per poi non vincerci fra tre settimane come nella doppia sfida col Cagliari l'anno scorso? - infoitsport : VN – Nuovi contatti tra Duncan e il Cagliari: c’è la risposta del giocatore, Di Fra sorride - firenzeviola_it : ECCO LE STRATEGIE DEL MERCATO VIOLA: CONTI SUBITO E UN ATTACCANTE. KOUAME VIA SOLO QUANDO ARRIVERÀ IL SOSTITUTO. DU… - KunGrax : RT @Zorochan_1: Secondo Peppino Calanhoglu che ha giocato col Torino avantieri non può giocare col Cagliari fra una settimana . Ma allora è… -