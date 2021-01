ATP Delray Beach 2021: Hurkacz batte Korda e si prende il titolo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli Stati Uniti portano bene a Huber Hurkacz che battendo Sebastian Korda si prende il titolo nell’ATP 250 di Delray Beach. Con il punteggio di 6-3 6-3, il polacco si è preso il secondo titolo della carriera nel circuito maggiore, il primo sempre negli States a Winston-Salem nel 2019. La sfida si era aperta con il break del figlio d’arte che una volta recuperato nel sesto gioco si è andato a sciogliere perdendo cinque giochi consecutivi dall’1-3, andando così a perdere il set con lo score di 6-3. Nel secondo set sarà addirittura doppio break per Hurkacz, prima nel quinto gioco e poi nel nono quando l’avversario serviva per restare in partita. IL TABELLONE DI Delray Beach SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli Stati Uniti portano bene a Huberchendo Sebastiansiilnell’ATP 250 di. Con il punteggio di 6-3 6-3, il polacco si è preso il secondodella carriera nel circuito maggiore, il primo sempre negli States a Winston-Salem nel 2019. La sfida si era aperta con il break del figlio d’arte che una volta recuperato nel sesto gioco si è andato a sciogliere perdendo cinque giochi consecutivi dall’1-3, andando così a perdere il set con lo score di 6-3. Nel secondo set sarà addirittura doppio break per, prima nel quinto gioco e poi nel nono quando l’avversario serviva per restare in partita. IL TABELLONE DISportFace.

