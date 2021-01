Asta fra otto case editrici per l’autobiografia di Fabio Cantelli, l’intellettuale di Sanpa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Quel libro l’ho scritto col sangue, col mio sangue”. Fabio Anibaldi Cantelli, 58 anni, torinese, oggi Vicepresidente del Gruppo Abele di Don Ciotti, parla dell’ormai introvabile “La quiete sotto la pelle“, volume che pubblicò nel maggio 1996 per Frassinelli e che racconta, con taglio autobiografico, la storia del più inquieto e carismatico fra i protagonisti di “Sanpa”, la docu-serie del momento targata Netflix. “I diritti con il precedente editore sono scaduti dopo vent’anni, nel 2016” chiarisce Cantelli “e ne ho quindi riacquisito la titolarità come autore”. Lo incalza il suo agente letterario, Marco Vigevani, che rivela: “In questo momento il libro sta girando, c’è grande interesse e un’Asta in corso, che vede coinvolti esattamente otto editori, e credo che nei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Quel libro l’ho scritto col sangue, col mio sangue”.Anibaldi, 58 anni, torinese, oggi Vicepresidente del Gruppo Abele di Don Ciotti, parla dell’ormai introvabile “La quiete sla pelle“, volume che pubblicò nel maggio 1996 per Frassinelli e che racconta, con taglio autobiografico, la storia del più inquieto e carismatico fra i protagonisti di “”, la docu-serie del momento targata Netflix. “I diritti con il precedente editore sono scaduti dopo vent’anni, nel 2016” chiarisce“e ne ho quindi riacquisito la titolarità come autore”. Lo incalza il suo agente letterario, Marco Vigevani, che rivela: “In questo momento il libro sta girando, c’è grande interesse e un’in corso, che vede coinvolti esattamenteeditori, e credo che nei ...

