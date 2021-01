Andrea Pennacchi respira grazie a una macchina: la salute preoccupa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’amato comico Andrea Pennacchi, “Il Pojana” star di Propaganda Live, preoccupa i fan: respira grazie a una macchina ma la sua salute è in ripresa Andrea Pennacchi (fonte foto: YouTube, La7 Attualità) Una brutta notizia per tutti i fan e gli affezionati al celebre ed amato comico Andrea Pennacchi, tra i personaggi spesso presenti con le sue interpretazioni a Propaganda Live su La 7, che ha contratto il covid-19: quest’ultimo respira grazia all’ausilio di una macchina ma la sua salute sarebbe fortunatamente in ripresa. Un volto noto molto stimato dal pubblico, dalla grande ironia sempre pungente ed estremamente intelligente, “Il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’amato comico, “Il Pojana” star di Propaganda Live,i fan:a unama la suaè in ripresa(fonte foto: YouTube, La7 Attualità) Una brutta notizia per tutti i fan e gli affezionati al celebre ed amato comico, tra i personaggi spesso presenti con le sue interpretazioni a Propaganda Live su La 7, che ha contratto il covid-19: quest’ultimograzia all’ausilio di unama la suasarebbe fortunatamente in ripresa. Un volto noto molto stimato dal pubblico, dalla grande ironia sempre pungente ed estremamente intelligente, “Il ...

