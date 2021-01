Alessia Marcuzzi | ecco quanto guadagna | Cifre impressionanti a sei zeri

Leggi su kronic

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)si èta il rispetto che meritano le protagoniste della tv, ma apare anche i guadagni sono proporzionati. A.(Instagram)è una famosissima conduttrice, attrice e showgirl italiana nata a Roma. Muove i suoi primi passi in televisione su enti italiane di Montecarlo, dove comincia a far conoscere il suo nome fino ad arrivare a farsi notare dai dirigenti nostrani che la chiamano alla Rai nel 1994. In soli due anni riesce ad affermarsi e conquista la conduzione del Festivalbar programma che resterà sotto la sua conduzione fino al 2002. Piano Piano conquista sempre di più la scena. Dopo l’inizio in Rai decide poi di passare ai suoi rivali storici di Mediaset, compiendo la scelta migliore. Qui gli viene ...