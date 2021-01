Zelda: Breath of the Wild e l'impresa di un giocatore che ha ucciso un Guardiano da più di 1400 metri di distanza (Di martedì 12 gennaio 2021) Sebbene The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia uscito quasi quattro anni fa, le persone continuano a compiere imprese incredibili nel gioco. Nel caso riportato in questa news, un giocatore è riuscito nell'incredibile impresa di uccidere con una freccia un Guardiano da più di 1.400 metri di distanza. Neko è un giocatore giapponese di Breath of the Wild che vanta un ampio curriculum di risultati impressionanti, molti dei quali sono mostrati sulle sue pagine YouTube e Twitter. Ma il video che ha caricato ieri lascia davvero a bocca aperta. Dopo essere saltato dal balcone del Santuario del Tempo all'inizio del gioco, Neko lancia una freccia nel cielo apparentemente a caso. È solo seguendo quella ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) Sebbene The Legend ofof thesia uscito quasi quattro anni fa, le persone continuano a compiere imprese incredibili nel gioco. Nel caso riportato in questa news, unè riuscito nell'incredibiledi uccidere con una freccia unda più di 1.400di. Neko è ungiapponese diof theche vanta un ampio curriculum di risultati impressionanti, molti dei quali sono mostrati sulle sue pagine YouTube e Twitter. Ma il video che ha caricato ieri lascia davvero a bocca aperta. Dopo essere saltato dal balcone del Santuario del Tempo all'inizio del gioco, Neko lancia una freccia nel cielo apparentemente a caso. È solo seguendo quella ...

buttervic_ : ho appena comprato the legend of zelda breath of the wild pagandolo 40 invece di 70 un sogno - xyjakal : @nikizi_ Zelda Breath of The Wild Xenoblade Chronicles definitive edition, insieme al 2 con il prequel Torna. Luigi… - neverlandcross : sos Zelda breath of the wild: sono al punto in cui devo sbloccare i ricordi da portare a Impa, devo trovarli tutti… - Sergio_l_b_ : @nikizi_ Zelda breath of the wild, astral chain, bayonetta 2, xenoblade Chronicles... Usa il sito dekudeals per te… - dariogatsu89 : @nikizi_ Xenoblade se ti piacciono i jrpg è imperdibile! Zelda breath of the wild è giocondo effettivamente. Io ti… -