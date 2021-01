“Vi racconto la mia super-quarantena in Cina: 2 settimane chiuso in una stanza, senza poter sgarrare” (Di martedì 12 gennaio 2021) Ad oggi tutti abbiamo sentito parlare, almeno una volta, delle rigide quarantene cinesi. Si narra che, giunti in Terra del Dragone per via aerea, si venga sequestrati da inquietanti task force mediche bardate da testa a piedi e portati in oscuri luoghi di segregazione, per essere sottoposti a 14 terribili giorni di reclusione, a condizioni disumane. Ma, si sa, tutte le storie nate dai passaparola e romanzate dall’umana fantasia è bene prenderle con le pinze. Ed essere curiosi, approfondire. Così noi di TPI non ci siamo accontentati dei luoghi comuni. Abbiamo voluto andare più a fondo e farci raccontare quest’esperienza da chi l’ha vissuta in prima persona. Il nostro intervistato è Emanuele Nespoli, direttore di un’azienda italiana a Suzhou, città di 10 milioni e mezzo di abitanti a circa 100 chilometri da Shaghai. Un testimone che conosce bene sia l’Italia, perché ci è nato e ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021) Ad oggi tutti abbiamo sentito parlare, almeno una volta, delle rigide quarantene cinesi. Si narra che, giunti in Terra del Dragone per via aerea, si venga sequestrati da inquietanti task force mediche bardate da testa a piedi e portati in oscuri luoghi di segregazione, per essere sottoposti a 14 terribili giorni di reclusione, a condizioni disumane. Ma, si sa, tutte le storie nate dai passaparola e romanzate dall’umana fantasia è bene prenderle con le pinze. Ed essere curiosi, approfondire. Così noi di TPI non ci siamo accontentati dei luoghi comuni. Abbiamo voluto andare più a fondo e farci raccontare quest’esperienza da chi l’ha vissuta in prima persona. Il nostro intervistato è Emanuele Nespoli, direttore di un’azienda italiana a Suzhou, città di 10 milioni e mezzo di abitanti a circa 100 chilometri da Shaghai. Un testimone che conosce bene sia l’Italia, perché ci è nato e ...

