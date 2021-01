Ultime Notizie Roma del 12-01-2021 ore 18:10 (Di martedì 12 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno risposta in mattinata distanza tra con terreno di un eventuale crisi eri impatto il recovery prendere stasera in consiglio dei ministri Palazzo Chigi intanto fa sapere che per il premier sarà impossibile di fare un nuovo e se poteva con il sostegno di Italia viva dello stesso parere anche il MoVimento 5 Stelle con crema e Di Maio da Zingaretti un appello al buon senso l’apertura di una crisi è un grave errore politico afferma il segretario del PD Renzi replica nessuna richiesta di poltrone nessuna polemica pretestuosa nessun atto responsabile quello che noi stiamo facendo si chiama politica studiare le carte a fare proposte dare idee se mancano risorse nel piano Nazionale concludi il Lidl Italia viva prendiamo il mess e mi sa che la vede il comparto turistico invernale offre oggi alcuni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno risposta in mattinata distanza tra con terreno di un eventuale crisi eri impatto il recovery prendere stasera in consiglio dei ministri Palazzo Chigi intanto fa sapere che per il premier sarà impossibile di fare un nuovo e se poteva con il sostegno di Italia viva dello stesso parere anche il MoVimento 5 Stelle con crema e Di Maio da Zingaretti un appello al buon senso l’apertura di una crisi è un grave errore politico afferma il segretario del PD Renzi replica nessuna richiesta di poltrone nessuna polemica pretestuosa nessun atto responsabile quello che noi stiamo facendo si chiama politica studiare le carte a fare proposte dare idee se mancano risorse nel piano Nazionale concludi il Lidl Italia viva prendiamo il mess e mi sa che la vede il comparto turistico invernale offre oggi alcuni ...

Si fa incandescente l'atmosfera a "Tiki Taka", programma di Italia 1 dedicato all'approfondimento calcistico, dove a tenere banco è stata l'affaire Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea ...

È stata allestita questa mattina l'area dove da giovedì 14 gennaio verranno effettuati i tamponi molecolari per il Covid-19. Saranno i carabinieri, nell'ambito dell'operazione Igea del Ministero dell' ...

