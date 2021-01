Udinese, Pussetto: «Sampdoria? Un peccato fermarmi adesso» (Di martedì 12 gennaio 2021) L’infortunato Nacho Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha caricato i compagni in vista della sfida contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni L’infortunato Nacho Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha caricato i compagni in vista della sfida contro la Sampdoria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 RIABILITAZIONE – «Va molto meglio, è passata una settimana dall’operazione e mi sento già in ripresa. È stato un peccato fermarsi adesso, stavo facendo molto bene e sentivo la fiducia di tutti. Nel calcio sappiamo che possono succedere queste cose, quindi serve alzare subito la testa. I primi giorni sono stato male ma ho subito pensato che questa è la mia vita e devo riprendere subito per tornare più forte di prima». GOL ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) L’infortunato Nacho, attaccante dell’, ha caricato i compagni in vista della sfida contro la: le sue dichiarazioni L’infortunato Nacho, attaccante dell’, ha caricato i compagni in vista della sfida contro la. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 RIABILITAZIONE – «Va molto meglio, è passata una settimana dall’operazione e mi sento già in ripresa. È stato unfermarsi, stavo facendo molto bene e sentivo la fiducia di tutti. Nel calcio sappiamo che possono succedere queste cose, quindi serve alzare subito la testa. I primi giorni sono stato male ma ho subito pensato che questa è la mia vita e devo riprendere subito per tornare più forte di prima». GOL ...

