The Crown 5, tutti i retroscena che preoccupano la regina Elisabetta - (Di martedì 12 gennaio 2021) Mariangela Garofano La quinta stagione delle serie di successo The Crown potrebbe non uscire fino al 2022. Ma cosa vedremo sul piccolo schermo nelle stagioni a venire? I fan della serie The Crown dovranno aspettare prima di poter rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo. La quinta stagione infatti non verrà trasmessa da Netflix prima del 2022. Nel frattempo, come riporta il Toronto Sun, la Royal Family britannica sta già tremando di paura per ciò che Peter Morgan riporterà sullo schermo e per come verrà dipinta la famiglia reale. Ma quali sono gli eventi che più spaventano Elisabetta e gli altri membri della famiglia, già duramente colpita dallo scandalo in cui è implicato il principe Andrea e dalla dipartita di Harry e della consorte americana Meghan? Già nella quarta stagione la serie era stata ampiamente ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Mariangela Garofano La quinta stagione delle serie di successo Thepotrebbe non uscire fino al 2022. Ma cosa vedremo sul piccolo schermo nelle stagioni a venire? I fan della serie Thedovranno aspettare prima di poter rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo. La quinta stagione infatti non verrà trasmessa da Netflix prima del 2022. Nel frattempo, come riporta il Toronto Sun, la Royal Family britannica sta già tremando di paura per ciò che Peter Morgan riporterà sullo schermo e per come verrà dipinta la famiglia reale. Ma quali sono gli eventi che più spaventanoe gli altri membri della famiglia, già duramente colpita dallo scandalo in cui è implicato il principe Andrea e dalla dipartita di Harry e della consorte americana Meghan? Già nella quarta stagione la serie era stata ampiamente ...

